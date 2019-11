EN DIRECT - OM-OL : suivez en direct le retour houleux de Rudi Garcia au Vélodrome

Les retrouvailles risquent d'être bouillantes. En poste à l'Olympique de Marseille d'octobre 2016 à juin dernier, hissant notamment le club phocéen en finale de la Ligue Europa lors de la saison 2017-2018, Rudi Garcia, qui a quitté l'OM dans une ambiance délétère, revient au stade Vélodrome ce dimanche, du côté du rival, l'Olympique Lyonnais. Si les supporters marseillais soutiennent qu'ils seront concentrés sur la célébration des 120 ans du club, nul doute que Rudi Garcia aura le droit à un accueil glacial à quelques instants du coup d'envoi.

Outre la rivalité entre les deux clubs et le retour du "paria", cet "Olympico" présente un réel enjeu sportif, le vainqueur recollant au top 5 après un début de saison contrasté. Avec 19 points, l'OM a même l'occasion, en cas de succès, de devenir le dauphin du PSG, alors que l'OL, 14e avec 16 points, peut revenir à hauteur de son adversaire du soir. Depuis son arrivée à Lyon, Garcia n'a connu qu'une fois la défaite, face à Benfica en Ligue des champions (2-1), et reste invaincu en Ligue 1 avec deux victoires et un nul.