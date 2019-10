EN DIRECT – PSG-Angers : suivez avec nous le choc des leaders de la Ligue 1 !

FOOTBALL - Improbable match au sommet ce samedi (17h30) au Parc des Princes : le leader, Paris, reçoit son étonnant dauphin, Angers. Le SCO qui, en cas de victoire, prendrait la tête du championnat.

Une grosse affiche de Ligue 1, dans l’imaginaire collectif, implique le plus souvent l’ogre parisien, et l’oppose à l’un de ces autres clubs à gros budget, tels l’OM, l’OL ou Monaco. Mais si l’on veut s’en tenir à la stricte réalité du classement, en faisant fi de tout prestige présumé, alors un choc oppose deux équipes bien classées, voire les deux mieux classées. Et en ce sens, le match mettant aux prises, ce samedi (coup d’envoi à 17h30) au Parc des Princes, le PSG, leader avec 18 points, à Angers, son dauphin avec 16 points, en est un authentique.