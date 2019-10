EN DIRECT - PSG-Angers (2-0) : Paris devant à la pause grâce à Sarbaia et Icardi

Fin d'un premier acte où les Angevins n'ont pas démérité, se procurant de nombreuses occasions grâce à une grande application technique. Mais le PSG, solide et porté par un Neymar virevoltant, n'a pas eu à forcer son talent pour marquer par deux fois. Il n'empêche : ces deux buts d'écart n'ont rien de rédhibitoire et l'on sent qu'il suffirait d'un grain de sable pour gripper la belle mécanique parisienne. Restez bien avec nous !