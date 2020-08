EN DIRECT - Finale de la Ligue des champions : le PSG face à son destin, suivez l'avant-match avec nous

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur LCI.fr pour suivre en direct ce dimanche la finale de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, une première dans l'histoire du club parisien. Le coup d'envoi à 21h au stade de la Luz, à Lisbonne.

Sur Franceinfo ce dimanche, le Premier ministre Jean Castex a adressé un message de soutien au Paris Saint-Germain : "Je suis à fond derrière le PSG. Comme, je pense, tous nos compatriotes. Ce sont les couleurs nationales que va porter le PSG ce soir. Ils sentiront que la France les accompagne, et la poussera vers la victoire. Allez le PSG, on est avec vous !".

Ancien joueur de l'Olympique de Marseille, l'entraîneur du LOSC Christophe Galtier a adressé son soutien au PSG avant le match de ce soir : "En tant que Marseillais, je serai le premier supporter du PSG. J'espère que dimanche soir on revivra ce qu'il s'est passé en 1993 du côté de Marseille. J'espère qu'il y aura l'OM de 93 et le PSG de 2020. C'est important pour le football français."

Joint par LCI ce dimanche matin, David Zenouda, gérant du Café A à Paris et supporter du PSG, insiste sur le fait que tous les supporters du club de la capitale ne sont pas des casseurs. "Interdire, c'est frustrer. Cela génère de l'agressivité supplémentaire. On a besoin de s'exprimer, ce ne sont pas quelques individus qui vont nous empêcher de faire la fête" a-t-il ajouté.

Sûr de sa puissance offensive incarnée par la gifle infligée à Barcelone (8-2) et par Robert Lewandowski (meilleur buteur du tournoi avec 15 buts), le club fondé en 1900 - 70 ans avant son adversaire, récent quinquagénaire - se présentera en tout cas sur la pelouse de l'Estádio da Luz avec son équipe-type et la ferme intention de jouer les troubles fêtes. Ce que ne méconnaît pas Thomas Tuchel, le coach allemand du PSG, lucide mais sans complexe d'infériorité à la veille du choc. "Dans cette compétition-là, c'est un petit avantage pour le Bayern d'être habitué à jouer les finales. Mais ce n'est pas décisif."

Ce rêve, "plus grand", fidèle à sa devise, le PSG est (enfin) en mesure de pouvoir le vivre, après sept échecs consécutifs au stade des quarts (4) ou des huitièmes de finale (3). Mais le plus dur reste à faire. Pour atteindre son but, au-delà d'en mettre un maximum, il lui faudra contrer les assauts d'un expérimenté Bayern, vainqueur de la C1 à cinq reprises et archi-favori.

Motif d'optimisme pour l'ex-entraîneur du Borussia Dortmund, déjà poil à gratter des Bavarois à l'époque : la confiance affichée par ses joueurs ces derniers jours. Galvanisés par leurs dernières victoires, in extremis face à l'Atalanta, tout en maîtrise contre Leipzig, Neymar, Mbappé, Di Maria & co ont su répondre présents - et même briller - pendant ce "Final 8", format inédit imaginé par l'UEFA pour achever cette édition interrompue cinq mois par la pandémie de Covid-19.

Matches à élimination directe, terrain neutre, camp de base inchangé... Simplifiée en raison de la complexité du contexte comme du calendrier, la Ligue des champions nouvelle formule, également marquée par le parcours de Lyon, a permis au PSG de se remettre rapidement dans le rythme du haut niveau. Et de lui donner de solides raisons d'y croire malgré la tâche kolossal qui se prépare. "Cette année, jusqu'à maintenant, on a eu un parcours incroyable", fait valoir le milieu parisien Marco Verratti. "Maintenant, il nous reste 90 minutes, les plus importantes de notre carrière de footballeur et de l'histoire du club." Un match pour entrer à jamais dans la légende.