EN DIRECT - PSG-Bruges (1-0) : les Parisiens devant grâce à Icardi

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur LCI.fr pour suivre en direct la rencontre entre le PSG et Bruges pour le compte de la quatrième journée de Ligue des champions. Le coup d'envoi est prévu à 21h.

Et voici celui du PSG : Navas - Dagba, T. Silva, Kimpembe, Bernat - Gueye, Marquinhos, Verratti - Mbappé, Icardi, Di Maria .

Depuis quelques semaines, le management de Thomas Tuchel, plus dur que la saison dernière, ne plaît pas tellement aux stars de l'équipe, à commencer par la MCN.

3'. Superbe prise à deux dans la surface parisienne de la part de Kimpembe et Verratti, qui réussissent à isoler et prendre le ballon à Diatta. Les Parisiens peuvent se relancer.

7'. OKEREKE !!!! Après une prise de risque et une perte de balle de Bernat, l'ailier de Bruges se retourne dans la surface et tente une frappe enroulée du gauche qui passe de peu à côté !

14'. Quelle action de Di Maria ! Sur son aile gauche, l'Argentin élimine deux joueurs avant d'effectuer un grand-pont sur un troisième, mais il pousse trop son ballon qui finit en sortie de but.

15'. DENNIS !!! Trouvé sur l'aile droite, le buteur centre au point de penalty mais Marquinhos est vigilant et relance.

17'. Mechele est vigilant sur une belle ouverture de Verratti à destination de Mbappé et tacle avec autorité le ballon en touche.

20'. Marquinhos tente de casser les lignes en lançant dans la profondeur Mbappé mais c'est trop long et Mignolet peut capter le cuir.

22'. ICARDIIIIIIII !!!!!!!! Le buteur ouvre le score seul face au but après un ballon de Dagba dévié par Di Maria !

39'. DI MARIA !!! L'Argentin tente un corner direct et sollicite Mignolet avant qu'Icardi ne tente une reprise de volée compliquée !

43'. DI MARIA !!!! Après un contrôle raté du gauche, l'ailier enchaîne du droit en bout de course aux abords de la surface mais ce n'est pas cadré.

45'. Petite faute de Verratti sur Okereke à 30 mètres du but belge. Les joueurs de Bruges peuvent se relancer.

45+1'. C'est la pause au Parc des Princes avec le PSG qui mène sur la plus petite des marges face à Bruges (1-0). Face à une équipe belge joueuse et difficile à manœuvrer, les Rouge et Bleu ont ouvert le score par l'inévitable Icardi, à la finition sur un centre de Dagba (22'). Le PSG est pour l'heure qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Dans l'autre rencontre, le Real Madrid mène 4-0 à la pause face à Galatasaray.

47'. Premier corner de la seconde période frappé par Di Maria mais Thiago Silva, présent au premier poteau, ne peut que dévier le cuir et Bruges peut se relancer.

49'. A 25 mètres sur l'aile droite, Mbappé hérite du ballon mais prend trop de temps pour trouver un partenaire et Mechele le dépossède du cuir.

52'. LE BREAK TOUT PRÈS !!!!! Sur une belle montée de Bernat sur l'aile gauche, Mbappé est servi au point de penalty mais effleure le ballon et ne peut cadrer sa reprise. Dagba, au second poteau, tente la frappe du droit dans un angle fermé mais c'est dans le petit filet extérieur !

55'. A 25 mètres, Vanaken bute sur le mur parisien et voit sa tentative contrée en touche.

Après avoir effectué une démonstration à domicile face au Real Madrid (3-0), et fait le job sur la pelouse de Galatasaray (1-0), les hommes de Thomas Tuchel ont étrillé les Belges au match aller (5-0), avec une grande prestation du trio composé de Mauro Icardi, auteur d'un doublé, Angel Di Maria, offrant trois passes décisives, et Kylian Mbappé, auteur d'un triplé et d'une passe décisive en moins de quarante minutes de jeu. Avec ce succès, les Rouge et Bleu avaient d'ailleurs infligé à leurs adversaires du soir leur première défaite de la saison.

Et si c'était ce soir ? Ce mercredi, le Paris Saint-Germain accueille Bruges au Parc des Princes, lors de la quatrième journée de la Ligue des champions (21h). Après trois journées disputées, le club de la capitale réalise un sans-faute, avec trois succès et une cage toujours inviolée.

Néanmoins, le week-end dernier, le PSG a subi une défaite surprenante face à la lanterne rouge, Dijon (2-1), chutant ainsi pour la troisième fois de la saison en championnat, après ses revers à Rennes (2-1) et face à Reims (2-0). De son côté, Bruges a idéalement préparé son déplacement en terre parisienne, avec une victoire à domicile face à Courtrai (3-0). Pour se qualifier ce mercredi soir, le PSG doit, soit s'imposer face à Bruges, faire match nul et espérer que Galatasaray ne gagne pas face au Real Madrid, ou espérer un match nul entre les Turcs et les Espagnols en cas de défaite surprise face à Bruges.

Concernant les forces en présence ce mercredi soir, Tuchel pourra compter sur son trio infernal Di Maria-Icardi-Mbappé, et sur son milieu performant composé de Gueye, Verratti et Marquinhos. En défense, Kimpembe devrait accompagner Thiago Silva devant Navas, quand Dagba et Bernat occuperont les couloirs. Bruges sera toujours privé de son capitaine Ruud Vormer, suspendu, quand le latéral droit Clinton Mata est lui blessé.