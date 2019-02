"Ils (les Dijonnais) traversent une phase difficile mais c'est aussi une occasion de montrer leur niveau, de jouer plus libre qu'en Ligue 1. Parce que c'est un match décisif, un match à Paris, personne n'attend de grandes choses de leur part", a ainsi prévenu leur entraîneur Thomas Tuchel. Avant d’insister : "Pour cela, c'est absolument nécessaire qu'on joue concentré et de manière sérieuse, pour avoir la possibilité de gagner et d'aller en demi-finale. C'est une compétition très importante, pour moi, l'équipe, le club, et les supporters. C'est le défi."