EN DIRECT – PSG-Galatasaray : suivez avec nous le dernier tour de piste des Parisiens en Ligue des champions avant les 8es de finale

Un match sans enjeu, le PSG-Galatasaray de ce mercredi soir ? Question de point de vue. Car certes, les Parisiens, auteurs d’un quasi sans faute dans la phase de groupes arrivant à son terme ce mercredi soir (quatre victoires et un nul à Madrid contre le Real), sont déjà qualifiés pour les 8es de finale de la Ligue des champions, et même assurés de terminer premiers, ce qui devrait permettre d’éviter les plus gros poissons lors du tirage au sort du 16 décembre. Mais le club turc, lui, a une 3e place, synonyme d’accessit pour la Ligue Europa, à aller chercher au Parc des Princes. Son entraîneur, Fatih Terim, a ainsi prévenu mardi : "On se battra jusqu’au bout. Le combat est inscrit dans nos gènes."