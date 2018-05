EN DIRECT - PSG - Les Herbiers : suivez la finale de Coupe de France entre l'ogre parisien et le Petit Poucet vendéen

Pour la première fois depuis 2011 et le parcours du combattant de l'US Quevilly (défaite contre l'Olympique lyonnais), un club du troisième niveau national foulera la pelouse du Stade de France en finale de la Coupe de France. Et, comme en 2012, le Petit Poucet devra se coltiner un sacré morceau en Seine-Saint-Denis. Après un parcours sans grande embûche (deux clubs de Ligue 2 sortis), c'est le PSG qui se présente face aux Herbiers. La kyrielle de stars parisiennes seront ainsi opposées aux amateurs, dans un grande classique de la Coupe de France entre l'ogre de Ligue 1, triple tenant du titre, et le Petit Poucet, notamment soutenu par le chanteur Philippe Katerine. Suivez avec nous la rencontre, mais aussi tous ses préparatifs, tout le long de la journée.