EN DIRECT - Lille-PSG : Mbappé titulaire en pointe, suivez le match avec nous

Pour ce faire, le coach allemand s'appuiera sur un groupe amoindri avec, une nouvelle fois, les absences combinées de Neymar Jr, Edinson Cavani et Angel di Maria, finalement forfait après avoir été un temps incertain. Stanley Nsoki et Marquinhos ne sont pas non plus du voyage. En revanche, Thilo Kehrer, Eric Maxim Choupo-Moting et Moussa Diaby seront bien présents. Tout comme l'arme fatale du PSG ces dernières semaines, Kylian Mbappé.





Du côté lillois, Christophe Galtier déplore les absences de deux éléments importants de son effectif, l'attaquant Rafael Leao et le milieu de terrain Thiago Maia. Thiago Mendes, Nicolas Pépé, Jonathan Bamba, Mike Maignan et José Fonte figurent dans le groupe convoqué par l'ancien homme fort de l'AS Saint-Etienne.