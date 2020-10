EN DIRECT - PSG-Manchester United (0-1) : les Parisiens bousculés

COMPOSITION





On attendait Edinson Cavani. L'Urugayen, à court de forme, est finalement resté à Manchester. Pour le déplacement à Paris, Ole Gunnar Solskjaer a remanié sa défense en l'absence de Maguire et Bailly. Elle sera composée de Axel Tuanzebe, Victor Lindelöf et Luke Shaw. Le milieu sera plus fourni avec cinq joueurs, sans Pogba sur le banc. Anthony Martial et Marcus Rashford, le bourreau du PSG en 2019, animeront l'attaque des Red Devils.