"Il nous reste à finir le boulot à la maison". Trois semaines après son coup d'éclat en Angleterre (0-2), le PSG est en ballottage favorable au moment de retrouver Manchester United, ce mercredi soir (à 21h) au Parc des Princes en huitième de finale retour de la Ligue des champions. Les Parisiens, crédités de 100% de chances de qualification avant le deuxième acte face aux Red Devils - toutes les équipes l'ayant emporté 2-0 à l'extérieur à l'aller en phase à élimination directe de C1 se sont qualifiées pour le tour suivant (34/34) - doivent confirmer pour enfin renouer les quarts de finale de la Coupe d'Europe.





Et il semble que tous les voyants sont au vert pour le club la capitale. Depuis sa défaite à Lyon (2-1) le 3 février, Paris reste sur une série de huit victoires consécutives toutes compétitions confondues, emmené par un Kylian Mbappé, meilleur buteur de Ligue 1 (24 buts) et un Angel Di Maria en mode "Galactique", en l'absence de Neymar et Cavani blessés.