EN DIRECT - Lutte pour le maintien, course à l'Europe, célébration du titre parisien ... Vivez avec nous le multiplex de l'avant-dernière journée de Ligue 1

Les hommes de Jean-Louis Gasset, quatrièmes et pour le moment qualifiés pour la Ligue Europa, ont une infime chance de rafler la troisième place à l'OL mais doivent également rester vigilants vis-à-vis de Montpellier, cinquième. Les Héraultais sont à quatre points de l'ASSE et peuvent encore espérer les dépasser, à condition de faire un sans-faute sur les deux dernières journées et espérer un faux-pas des Verts.





Dans les profondeurs du classement, si l'En Avant Guingamp est d'ores et déjà assuré d'évoluer à l'échelon inférieur la saison prochaine, Dijon et Caen ont encore un espoir de maintien, ayant l'AS Monaco, premier non rélégable, en ligne de mire. Dijon, 19e, se situe à deux points des Monégasques mais affronte ce samedi soir le PSG, qui aura à cœur de fêter son titre de champion devant son public.