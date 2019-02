REVIVEZ - Paris écœure Montpellier (5-1) et repousse Lille à 15 longueurs

Les Parisiens, bien rentrés dans leur match, ont ouvert le score grâce à une tête croisée signée Layvin Kurzawa (1-0, 13e), titulaire pour la première fois cette saison en championnat. Bousculé pendant une demi-heure, Paris s'est fait surprendre par l'égalisation de Florent Mollet (1-1, 31e) sur un coup franc, validé par la goal-line technology. Mais, juste avant la pause, Angel Di Maria, lui aussi sur coup de pied arrêté, a redonné l'avantage à Paris d'un tir magistral (2-1, 45e+1).





Dans cette rencontre spectaculaire (33 tirs tentés), le PSG a finalement étouffé des Héraultais qui n'ont pas démérité malgré la lourdeur du score final. Après deux buts refusés pour hors-jeu à Mbappé et Choupo-Moting, puis un but de Nkunku (3-1, 73e) et un but contre-son-camp de Hilton (4-1, 78e), Kylian Mbappé a parachevé la démonstration parisienne, encore aidé par le capitaine montpelliérain (5-1, 79e). Un 20e but en 19 matches de Ligue 1 cette saison.