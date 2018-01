REVIVEZ - PSG-Montpellier (4-0) : le record pour Cavani et le carton pour Paris

Au retour des vestiaires, Montpellier parvient à s’inviter à plusieurs reprises dans le camp adverse. Mais Paris déroule et contient sans difficultés les timides incursions montpelliéraines. A la 70e minute, Di Maria inscrit même le but du 3-0 à la suite d’un très beau mouvement collectif impulsé par Pastore, fraîchement entré en jeu. Dix minutes plus tard, Neymar finit le travail, très bien servi par son compère d’attaque Cavani. Une passe décisive qui devrait éteindre la petite polémique du penaltygate. "El Matador" a d’ailleurs complimenté son coéquipier à l’issue de la rencontre : "Il a fait beaucoup et il fait beaucoup pour cette équipe. Il faut rester tous ensemble. L'important, c'est que l'équipe marche. Nous avons des objectifs importants".





Revivez la rencontre minute par minute ci-dessous :