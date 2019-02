Le match aller, le 1er septembre dernier au stade des Costières, avait tenu toutes ses promesses. Ce jour-là, le PSG s'en était sorti, non sans mal (4-2), face à de valeureux Nîmois, qui avaient recollé au score après un retard de deux buts en seconde mi-temps.





Ce samedi après-midi, la donne sera-t-elle différente ? Fort de douze victoires en autant de rencontres à domicile cette saison, Paris vise la passe de treize, le tout après un impressionnant succès face à Montpellier ce mercredi, le tout muni d'une "équipe B" (5-1) (Thiago Silva, Edinson Cavani et Neymar absents). Outre ce succès en milieu de semaine, les Rouge et Bleu restent sur deux victoires, face Saint-Etienne (1-0) et Bordeaux (1-0), et un revers, son premier de la saison en championnat, subi à Lyon au début du mois (2-1).