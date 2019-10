EN DIRECT - PSG-OM (4-0) : doublé pour Mbappé et Icardi, Marseille à terre

AVANT-MATCH





Pour le "Classico", Thomas Tuchel a fait ses choix. Kylian Mbappé, sorti du banc face à Nice et Bruges (4 buts et 2 passes décisives), retrouve une place de titulaire. Une première depuis le 25 août face à Toulouse (4-0). Di Maria et Icardi, préféré à Cavani, l'accompagneront. Colin Dagba supplée Meunier, blessé, au poste de latéral droit. Pour le reste, c'est du classique.