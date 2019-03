Le PSG s'impose logiquement, malgré une égalisation de l'OM dès la reprise. Les Parisiens ont su vite reprendre leurs esprits en seconde période et, en accélérant, mettre au supplice une défense marseillaise souvent dépassée, comme en a témoigné la main de Mandanda loin de sa surface... Ils doivent cependant beaucoup à un Di Maria en état de grâce, car les 10 autres joueurs sont apparus bien loin de son niveau. Il n'empêche : l'essentiel est fait, Paris s'impose et se rapproche un peu plus du titre de champion. Les Marseillais, eux, ont huit matchs, plus abordables que celui-ci, pour grignoter leur retard sur Lyon et la 3e place du classement.