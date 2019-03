FOOT ET GILETS JAUNES





L'arrière droit belge du PSG, Thomas Meunier, a exprimé son point de vue de Parisien sur les violences qui ont secoué les Champs-Élysées hier soir, ce qui lui a d'ailleurs valu un torrent de réactions déchaînées. Dont celle-ci : "C'est sûr que lorsque l'on habite Paris en étant millionnaire et en tapant dans un ballon 3h par jour, la vie est beaucoup plus belle que lorsque l'on se lève à 6h pour rentrer à 18h et qu'à la fin du mois tu touches 1180€, d'un coup le beauté de la France on s'en tape." La réponse du footballeur a fusé comme sur un terrain gorgé de pluie : "Je travaillais à l'usine pour 1000 balles par mois avant d'être footeux. Tu connais rien de ma vie. Et ce que je souligne c'est que c'est désolant toute cette casse, cette violence. A aucun moment je ne parle du pour ou contre cette manifestation."