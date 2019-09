EN DIRECT – Ligue des champions : suivez avec nous le choc majuscule entre le PSG et le Real Madrid

FOOTBALL - Privé de ses superstars Edinson Cavani, Neymar et Kylian Mbappé, et toujours traumatisé par ses derniers échecs européens, le PSG attaque sans tambour ni trompette, mais avec l’obligation de gagner, sa campagne de Ligue des champions face au Real Madrid, ce mercredi (21h).

Et allez, c’est reparti... Comme chaque année, à la mi-septembre, la Ligue des champions reprend ses droits, accaparant l’attention des amateurs de football du monde entier. Et comme chaque année, malgré les cruelles désillusions récentes, le PSG se (re)prend à y croire : et si, cette fois, c’était enfin la bonne, pour aller au bout ? L’espoir, comme le doute, reste permis. Ce mercredi soir, on en saura d’ailleurs un petit peu plus concernant la légitimité de cette ambition pour cette saison, puisque c’est le Real Madrid, club le plus titré de l’histoire et vainqueur de quatre des six dernières éditions de la compétition-reine, qui se présente au Parc des Princes, pour une entrée en lice de gala.