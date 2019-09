EN DIRECT - PSG-Real Madrid : Icardi et Kimpembe titulaires, suivez avec nous l'avant-match

FOOTBALL - Privé de ses superstars Edinson Cavani, Neymar et Kylian Mbappé, et toujours traumatisé par ses derniers échecs européens, le PSG attaque sans tambour ni trompette, mais avec l’obligation de gagner, sa campagne de Ligue des champions face au Real Madrid, ce mercredi (21h).

L'absence de la "MCN" libère des places en attaque. Sarabia et Di Maria seront chargés d'animer les couloirs. En revanche, pour le poste d'avant-centre, cela se joue entre Eric Maxim Choupo-Moting et Mauro Icardi. Interrogé longuement à ce sujet mardi, l'entraîneur parisien Thomas Tuchel a joué au jeu du chat et de la souris avec les journalistes.

Après un début de championnat mitigé, l'entraîneur madrilène Zinedine Zidane espère que son Real Madrid va se sublimer en Ligue des champions. "On peut faire mieux et on va faire mieux", a prévenu l'ancien numéro des Bleus. Mais il se méfie du PSG, "une grande équipe" qui, même sans Cavani, Mbappé et Neymar, "reste très performante".

Pour le déplacement à Paris, l'entraîneur madrilène Zinedine Zidane a dû composer avec les absences (Sergio Ramos, Marcelo, Nacho). Carvajal et Mendy en latéraux, c'est Militão qui va accompagner Raphaël Varane en défense centrale. Au milieu, James Rodriguez sera épaulé de Casemiro et Kroos et soutiendra la ligne d'attaque Bale-Benzema-Hazard.

Longtemps resté dans l'ombre de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema vole de ses propres ailes depuis le départ du Portugais. L'ancien Lyonnais, sur sa lancée de la saison passée, vit sa période la plus faste à Madrid. Et c'est en patron (et capitaine d'un soir) de ce nouveau Real Madrid qu'il s'avance au moment de retrouver le PSG en Ligue des champions.

Et allez, c’est reparti... Comme chaque année, à la mi-septembre, la Ligue des champions reprend ses droits, accaparant l’attention des amateurs de football du monde entier. Et comme chaque année, malgré les cruelles désillusions récentes, le PSG se (re)prend à y croire : et si, cette fois, c’était enfin la bonne, pour aller au bout ? L’espoir, comme le doute, reste permis. Ce mercredi soir, on en saura d’ailleurs un petit peu plus concernant la légitimité de cette ambition pour cette saison, puisque c’est le Real Madrid, club le plus titré de l’histoire et vainqueur de quatre des six dernières éditions de la compétition-reine, qui se présente au Parc des Princes, pour une entrée en lice de gala.