"Tout doit être remis dans son contexte. Aujourd’hui, le PSG est un candidat à la victoire en Ligue des champions, ce qui n’était peut-être pas le cas ces dernières années. Là, ils ont fait une première partie de saison exceptionnelle et on sent qu’ils montent en puissance avec la préparation du match contre Manchester United... Donc, pour nous, demain (dimanche) soir, ça ne peut être que du bonus", souligne toutefois Julien Stéphan, l’entraîneur breton, pour évacuer tout semblant de pression.