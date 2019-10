EN DIRECT – Islande-France : suivez avec nous le chaud déplacement des Bleus en terre islandaise

FOOTBALL - Les Bleus se rendent à Reykjavik ce vendredi (coup d’envoi à 20h45 sur TF1) pour se rapprocher d’une qualification à l'Euro 2020, sans Kylian Mbappé ni confiance excessive, face à une équipe d'Islande conquérante dans son petit Laugardalsvöllur, stade ouvert aux quatre vents.

Débordement de Pavard et centre en retrait, contré in extremis.

"C'est une équipe qui a deux visages : elle est beaucoup plus performante à domicile qu'à l'extérieur", a fait remarquer le sélectionneur, Didier Deschamps, jeudi en conférence de presse de veille de match, soulignant que "quand ils sont chez eux, ils ont une âme supplémentaire". De fait, outre ces quatre victoires, les locaux n'ont perdu que trois de leurs 23 derniers matchs dans leur Laugardalsvöllur, petite enceinte de la capitale islandaise traversée par le vent glacial et meublée par deux modestes tribunes latérales. "Depuis cinq, six ans, nous avons été difficiles à battre ici, surtout dans les éliminatoires. Je ne me rappelle pas de la dernière fois que nous avons perdu ici", a ainsi lâché le milieu Gylfi Sigurdsson. Les Bleus, même privés d'Hugo Lloris, Paul Pogba ou Kylian Mbappé, devront donc à la fois distancer pour de bon ce concurrent direct, et lui rafraîchir la mémoire.