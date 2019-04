EN DIRECT - Manchester United-FC Barcelone : suivez avec nous le choc majuscule des quarts de la Ligue des champions

Dire qu'à quelques secondes près (et une main de Presnel Kimpembe), nous aurions eu droit, ce mercredi soir, à un nouveau remake des PSG-Barcelone des dernières années... Au lieu de ça, le sort nous a réservé, en quarts de finale de la Ligue des champions, une affiche bien plus clinquante, et plus rare, entre deux monstres sacrés du sport-roi : Manchester United, tombeur des Parisiens, donc, dans des circonstances invraisemblables, contre le FC Barcelone de Lionel Messi, vainqueur, lui, de l'OL au tour précédent.