EN DIRECT – Real Madrid-PSG (1-0) : Benzema ouvre le score !

Bonsoir et bienvenue dans ce direct commenté de Real Madrid - Paris Saint-Germain, match comptant pour la 5e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Première information de la soirée, et elle est de taille : Neymar débutera la rencontre sur le banc des remplaçants . Voici les compositions officielles des deux équipes.

Deuxième information : après le nul (1-1) entre Galatasaray et Bruges (le match vient de se terminer à l'instant), le Real Madrid est lui aussi qualifié pour les 8es de finale. La première place du groupe A est donc désormais le seul enjeu du choc de ce soir. Pour mémoire, 5 points séparent actuellement les deux équipes. Un match nul suffit donc à Paris pour conserver sa place de leader, et donc son statut de tête de série en vue du prochain tirage des 8es de finale.

Meunier repique dans l'axe et sert Icardi dans la surface adverse, mais l'Argentin, muselé, est obligé de s'excentrer et perd le ballon.

Premier corner madrilène, tiré par Isco et repris de la tête par Sergio Ramos. Ça passe juste au-dessus.

Bernat centre fort devant le but madrilène pour Icardi, et Varane devance l'attaquant parisien d'extrême justesse.

Déboulé de Mbappé côté droit et centre sur la tête d'Icardi, mais l'Argentin la prend avec le dessus du crane et ne parvient pas à cadrer.

Kroos parvient à s'extraire de la masse et à décocher une puissante frappe des 18 mètres, qui passe juste au-dessus du cadre.

BUT POUR LE REAL MADRID !

Carvajal déborde côté droit et centre en retrait pour Isco, dont la reprise trouve le poteau. À l'affût, Benzema reprend de près et ouvre le score.

Depuis leur but, les Madrilènes monopolisent le ballon. Et les Parisiens commettent des fautes.

Il y a des affiches comme ça qui, pour enthousiasmer les foules, se passent bien de tout enjeu comptable. Real Madrid-Paris Saint-Germain, avec sa mythologie et son riche historique récent, en fait assurément partie. Et il se trouve que le choc de ce mardi soir, au Santiago-Bernabeau, revêt en plus des enjeux comptables. Pour les hommes de Zidane, il s’agit d’aller chercher, en s’imposant, une qualification en 8es de finale. Pour ceux de Tuchel, déjà qualifiés, il faudra grappiller au moins un point afin de s’assurer de la 1ère place du groupe A, permettant d’éviter bien des gros poissons au printemps.