REVIVEZ - Rennes-PSG : Paris se fait peur mais va en finale !

Paris s'est fait peur. Pour la troisième fois en l'espace d'un mois et demi, les hommes d'Unai Emery ont battu le Stade Rennais de Sabri Lamouchi, mais cette fois avec une marge beaucoup plus étroite. Larges vainqueurs lors des deux dernières confrontations en Ligue 1 (1-4) et en 32e de finale de Coupe de France (1-6), les Parisiens ont effectué une prestation moins aboutie notamment en raison d'une opposition de qualité de la part des Rennais, et ce dès le coup d'envoi.





Dès la neuvième minute de jeu, Benjamin Bourigeaud chipe le ballon dans les pieds de Neymar et arme une frappe précipitée du droit à 40 mètres du but mais dévisse sa tentative. Après vingt premières minutes très équilibrées, le PSG va finalement faire la différence sur sa première frappe (24'), grâce au latéral droit belge Thomas Meunier, qui trompe Diallo d'une sublime frappe de l'extérieur du droit. Juste avant la mi-temps, une décision d'arbitrage va constituer un premier tournant dans la rencontre avec l'égalisation de Wahbi Khazri refusée par l'assistance vidéo après une faute de main.





Au retour des vestiaires, c'est cette fois-ci Mbappé qui se voit refuser un but pour une position de hors-jeu via l'assistance vidéo, après avoir repris une première tentative d'Adrien Rabiot. Cinq minutes plus tard, les Rouge et Bleu vont finalement doubler la mise grâce à Marquinhos, capitaine en l'absence de Thiago Silva, qui vient pousser le ballon dans le but vide après une parade de Diallo face à Di Maria (54'). Un troisième but parisien va survenir par le nouvel entrant Lo Celso, qui a remplacé Pastore à la pause, grâce à une frappe du gauche bien placée.