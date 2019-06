EN DIRECT - Angleterre-Ecosse (2-1) : les Anglaises remportent le derby britannique

Et pour leur entrée en lice, dans le groupe D ce dimanche (18h), elles ne seront pas dépaysées, puisque c’est un autre rival bien connu, et bien honni, qui se présente face à elles. Un voisin même : l’Écosse, qui dispute à cette occasion son tout premier match dans un Mondial, et peut difficilement rêver plus beau baptême du feu qu’une victoire contre les "Three Lionesses".