EN DIRECT - Tirage au sort de la Ligue des champions : retrouvez les adversaires du PSG, de Lyon et Lille

Groupe de la mort, affiche de rêve ou déplacements lointains ? Ce jeudi 29 août, à partir de 18h, le PSG, Lyon et Lille, les trois clubs français engagés en Ligue des champions, vont connaître leur programme en phase de groupes. Le tirage au sort, effectué par l'UEFA à Monaco, promet des adversaires de choix aux trois représentants tricolores. Dans le pot 1, Paris n'est pas à l'abri de tirer des "gros" des chapeaux 2 et 3 (le Real Madrid et l'Inter Milan, par exemple). Lyon et Lille, respectivement reversés dans les pots 3 et 4, ne devraient pas être épargnés puisqu'ils ont plus de chances (mathématiquement) de tomber sur du très lourd. D'autant plus que deux représentants d'un même pays ne peuvent se rencontrer au premier tour.