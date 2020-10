EN DIRECT - Olympiakos-Marseille (1-0) : l'OM sombre en fin de match

❌ BUT REFUSÉ POUR L'OLYMPIAKOS ! L'OM peut remercier la VAR. L'arbitre M. Orsato annule le but pour un hors-jeu de Masouras sur la frappe de Valbuena.

⏰ C'EST FINI AU STADE KARAÏSKAKI !!! L'OM rate son retour en Ligue des champions. Malmené par l'Olympiakos, Marseille s'incline sur un but en toute fin de match. Mathieu Valbuena, passeur décisif, a joué un mauvais tour à son ancien club. Les Olympiens sont d'ores et déjà sous pression avant de recevoir Manchester City la semaine prochaine.

Outre ses retrouvailles avec la Coupe d'Europe, Marseille va renouer avec un de ses anciens : Mathieu Valbuena. De la dernière campagne ratée de l'OM, en 2013, "Petit Vélo" a débarqué la saison dernière au Pirée. Le milieu, 42 matches joués pour 22 passes décisives et 10 buts, s'est imposé comme le maître à jouer de l'équipe de Pedro Martins. "L'atout majeur, c'est Mathieu (Valbuena)", a reconnu à l'AFP Christian Karembeu, directeur sportif du géant grec. "Il a fait une grosse saison l'an dernier et, pour aller très loin, on compte sur Mathieu qui connaît bien la Canebière" après y avoir passé huit saisons (2006-2014).

C'est le grand soir pour Marseille. Sept ans après sa dernière participation à la Ligue des champions, marquée par un zéro pointé en phase de poules, l'OM célèbre son grand retour dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Le club phocéen se déplace, au Pirée, ce mercredi 21 octobre (à 21h, en live commenté sur LCI), pour défier l'Olympiakos, un adversaire à sa portée. Tombés dans un groupe ouvert, avec City et Porto, les Olympiens peuvent rêver des huitièmes de finale. Mais, pour remplir "l'objectif élevé" fixé par André Villas-Boas, ils seraient inspirés de faire un résultat en Grèce.

Des retrouvailles que l'ancien chouchou du Vélodrome attend impatiemment. "Y passer huit ans n'est pas anodin. Plus de 330 matchs à Marseille, ça montre la régularité que j'ai eue dans ce club où c'est très difficile de réussir et encore plus de durer. Ce sont des moments inoubliables, extraordinaires. Gagner des titres, découvrir la Ligue des champions...", a confié Mathieu Valbuena, qui est à ce jour le joueur de champ, passé par l'OM, qui compte, avec 37 rencontres, le plus d'apparitions en C1.

Malheureusement, Covid oblige, ce double événement se fera sans supporters. Le stade Karaïskaki, situé dans la périphérie d'Athènes, restera à huis clos. Le gouvernement hellène avait autorisé lundi la présence de 3.500 spectateurs, avant de revoir sa position mardi. Qu'importe, "recevoir l'OM, c'est beau, nous aimons affronter les grands d'Europe. On s'est rencontrés plusieurs fois", a rappelé Karembeu. Jusqu'ici l'histoire a souri aux Marseillais, vainqueurs trois fois sur quatre. Jamais trois sans quatre ?