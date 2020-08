REVIVEZ - PSG-Bayern (0-1) : Paris laisse s'échapper son rêve européen

RÉACTION





Le milieu parisien Ander Herrera a lui aussi réagi au micro de RMC Sport après la défaire des siens contre le Bayern. "C'est difficile ce soir, difficile de dormir, difficile de parler. À partir de demain, on va essayer de revenir ici. On ne va pas mettre cela à la poubelle, on va continuer ces prochaines saisons. On a créé beaucoup d'occasions, plus qu'eux je pense. Mais toutes les finales si tu marques pas... L'adversaire a beaucoup de qualité. On a eu trois ou quatre occasions, cinq, six, si tu ne marques pas... Mais on a construit quelque chose d'important. On doit rester ensemble et commencer samedi le prochain rêve."