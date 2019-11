EN DIRECT - PSG-Bruges : le soir de la qualification pour le Paris Saint-Germain ?

Après avoir effectué une démonstration à domicile face au Real Madrid (3-0), et fait le job sur la pelouse de Galatasaray (1-0), les hommes de Thomas Tuchel ont étrillé les Belges au match aller (5-0), avec une grande prestation du trio composé de Mauro Icardi, auteur d'un doublé, Angel Di Maria, offrant trois passes décisives, et Kylian Mbappé, auteur d'un triplé et d'une passe décisive en moins de quarante minutes de jeu. Avec ce succès, les Rouge et Bleu avaient d'ailleurs infligé à leurs adversaires du soir leur première défaite de la saison.

Et si c'était ce soir ? Ce mercredi, le Paris Saint-Germain accueille Bruges au Parc des Princes, lors de la quatrième journée de la Ligue des champions (21h). Après trois journées disputées, le club de la capitale réalise un sans-faute, avec trois succès et une cage toujours inviolée.

Néanmoins, le week-end dernier, le PSG a subi une défaite surprenante face à la lanterne rouge, Dijon (2-1), chutant ainsi pour la troisième fois de la saison en championnat, après ses revers à Rennes (2-1) et face à Reims (2-0). De son côté, Bruges a idéalement préparé son déplacement en terre parisienne, avec une victoire à domicile face à Courtrai (3-0). Pour se qualifier ce mercredi soir, le PSG doit, soit s'imposer face à Bruges, faire match nul et espérer que Galatasaray ne gagne pas face au Real Madrid, ou espérer un match nul entre les Turcs et les Espagnols en cas de défaite surprise face à Bruges.

Concernant les forces en présence ce mercredi soir, Tuchel pourra compter sur son trio infernal Di Maria-Icardi-Mbappé, et sur son milieu performant composé de Gueye, Verratti et Marquinhos. En défense, Kimpembe devrait accompagner Thiago Silva devant Navas, quand Dagba et Bernat occuperont les couloirs. Bruges sera toujours privé de son capitaine Ruud Vormer, suspendu, quand le latéral droit Clinton Mata est lui blessé.