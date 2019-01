EN DIRECT - Saint-Etienne-Lyon : nouvel homme fort des Verts, Khazri va-t-il encore frapper face aux Gones ?

Interrogé sur RMC, le principal intéressé est quant à lui plutôt satisfait de ce nouveau rôle : "C'est un poste que j'affectionne parce que je fais des efforts que j'aime bien faire : des sprints, des efforts courts mais intenses. Et puis je pense que je suis à un âge où j'ai progressé sur pas mal de points, que ce soit tactique, technique ou physique, et ça me permet d'être plus solide sur mes jambes, d'aller au duel avec n'importe quel défenseur. Donc voilà, je pense que ce poste me correspond très bien. […] J'ai beaucoup de liberté à ce poste et ça me plaît parce que des fois je décroche très très bas pour toucher le ballon quand je ne le vois pas beaucoup, et ça me fait énormément de bien."





Grâce à son nouvel homme fort, l’AS Saint-Etienne se positionne, avant le derby face à Lyon dimanche, à la troisième place du classement, derrière Lille et le Paris Saint-Germain mais surtout, devant son éternel rival lyonnais. Nul doute que le public de Geoffroy-Guichard comptera sur Wahbi Khazri pour jouer un vilain tour à son ennemi rhodanien et continuer à rêver de la Ligue des champions, qu’il n’a plus vécu depuis maintenant plus de quarante ans.