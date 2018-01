EN DIRECT - Rennes-PSG : Paris avec Di Maria, Mbappé et Neymar

C'est l'heure de la reprise pour le Paris Saint-Germain. Après un match de Ligue 1 bien négocié face à Caen le 20 décembre dernier (3-1) pour conclure en beauté l'année 2017 et un mini-stage de promotion au Qatar, les Rouge et Bleu ont repris le chemin de l'entraînement mercredi après-midi au Camp des Loges. Seuls les Argentin Javier Pastore et Uruguayen Edinson Cavani ne répondaient pas à l'appel. Si ce dernier est revenu à l'entraînement vendredi, Pastore est attendu lundi à Paris et s'est excusé de son absence pour des "soucis personnels". Les deux joueurs devraient être sanctionnés par le club de la capitale.