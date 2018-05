EN DIRECT - Course aux places européennes et lutte pour le maintien... suivez avec nous la dernière journée de Ligue 1

Nous disposons de seulement deux certitudes avant le coup d'envoi, ce samedi soir (21h), de la 38e et dernière journée de Ligue 1 : le PSG est champion de France et le FC Metz lanterne rouge. Pour le reste, tout est encore possible et les dix rencontres qui se disputeront simultanément sont susceptibles de bouleverser une hiérarchie restée, tout le long de cette saison 2017-18, bien fragile.