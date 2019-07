EN DIRECT - Finale de la Coupe du monde 2019 : les Néerlandaises tiennent tête aux Américaines

DÉCLA





Oustiders dans cette finale face aux grandes favorites américaines, les Néerlandaises n'entendent pas se laisser faire ce dimanche après-midi. "J’ai l’impression qu’elles ne pensent pas qu’on est si bonnes que ça… En fait, elles nous félicitent déjà pour notre deuxième place. J’adore ça. Laissons-les dire ce qu’elles veulent" a indiqué la milieu de terrain Oranje Daniëlle van de Donk en conférence de presse.





"Cette finale, c’est un match comme un autre. Ça va commencer à 0-0 et on va jouer au moins 90 minutes. On leur montrera sur le terrain à quel point on veut remporter cette Coupe du monde. Et on parlera après !" a-t-elle conclu.