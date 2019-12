EN DIRECT - Ligue des champions : le Borussia Dortmund pour le PSG en huitièmes, la Juventus de Turin pour Lyon

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur LCI.fr pour suivre en direct à partir de 12h le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

C'est l'heure de vérité pour Paris et Lyon. Qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, qui se joueront les 18-19 et 25-26 février pour les matches allers et les 10-11 et 17-18 mars pour les matches retours, le PSG et l'OL vont être (enfin) fixés sur leur sort ce lundi 16 décembre (à 12h, en live commenté sur LCI) lors du tirage effectué à Nyon, en Suisse.

Ayant terminé premier de son groupe, le club parisien jouera forcément le second d'une autre poule. Là même où les Gones, qui ont obtenu leur ticket in extremis, ont, eux, de grandes chances d'hériter d'un géant d'Europe. Les deux clubs français ne pourront pas non plus se tirer l'un et l'autre, le règlement interdisant que deux équipes d'un même pays s'affrontent avant les quarts de finale.