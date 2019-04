EN DIRECT - Tottenham-Ajax Amsterdam : suivez avec nous le choc des outsiders de la Ligue des champions

Pour Tottenham et l'Ajax Amsterdam, l'objectif est le même : continuer à rêver. Equipes surprises de ce dernier carré de la Ligue des champions, à côté des cadors que sont Liverpool, finaliste l'an dernier, et le grand FC Barcelone de Lionel Messi, les deux formations s'affrontent ce mardi soir au Tottenham Hottspur Stadium, flambant neuf, pour la demi-finale aller de C1. Une rencontre qui, bien qu'opposant deux effectifs plus faibles sur le papier que leurs homologues anglais et espagnols, devrait donner lieu à un spectacle de grande qualité, si l'on se fie à leurs prestations des tours précédents.





Le club hôte, Tottenham, est venu à bout du Borussia Dortmund en huitième de finale (3-0 ; 1-0) et de Manchester City en quart, au terme d'un scénario digne des plus grandes réalisations hollywoodiennes (1-0 ; 4-3). De son côté, l'Ajax Amsterdam, composé de nombreux jeunes joueurs formés au club comme De Ligt, De Jong ou encore Van de Beek, son parcours a été "plus corsé", puisqu'il a écarté de la course à la Coupe aux grandes oreilles le tenant du titre, le Real Madrid, en huitième (1-2 ; 1-4), avant de créer de nouveau la sensation face à la Juventus Turin (1-1 ; 1-2).