EN DIRECT - Tottenham-Liverpool : suivez avec nous la finale 100% anglaise de la Ligue des champions

Pour le reste, les maillots, les joueurs, les entraîneurs, rien ne diffèrera tellement des duels que ces clubs se livrent au moins deux fois par an dans leurs jardins anglais. L’intensité, la vitesse, la puissance des joutes du championnat le plus populaire, et le plus lucratif, de la planète, seront ainsi représentés à plus large échelle encore, cette finale figurant chaque année le niveau le plus élevé existant en club, voire dans le football en général.