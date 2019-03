REVIVEZ - Toulouse-PSG (0-1) : libéré par Mbappé, Paris se rapproche du titre de champion de France

Le PSG y va tout droit. Deux semaines après sa victoire dans le Classique face à Marseille (3-1), c'est une équipe bis du PSG, plombée par six absences majeures, qui est allée s'imposer dimanche au Stadium de Toulouse (1-0) lors de la 30e journée de Ligue 1. Ballottée par des Toulousains joueurs et bien décidés à créer l'exploit, le leader parisien s'en est remis - comme souvent - à Kylian Mbappé, auteur de son 27e but de la saison en championnat et désormais buteur lors des sept dernières rencontres de championnat.





Il aura fallu patienter 74 minutes avant de voir le champion du monde débloquer la situation, après un joli contrôle

enchaîné par une frappe limpide du pied droit. Car, avant ça, le PSG aurait pu se faire piéger. Après avoir vu Choupo-Moting fait preuve de maladresse en tirant au-dessus du but vide (17e) et l'ouverture du score de Marquinhos (33e), annulée pour un hors-jeu après consultation du VAR, les protégés de Thomas Tuchel ont été sauvés par un excellent Alphonse Areola. Auteur d'une parade réflexe sur une tête de Jullien (38e), le portier parisien a ensuite remporté son duel face à Yaya Sanogo (52e).