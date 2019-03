EN DIRECT - Toulouse-PSG : un Paris décimé peut se rapprocher du titre, suivez le match avec nous

Le PSG attaque la dernière ligne droite. Deux semaines après sa victoire dans le Classique face à Marseille (3-1), les Parisiens se déplacent dimanche (à 21h) au Stadium de Toulouse, à l'occasion de la 30e journée de Ligue 1. Les hommes de Thomas Tuchel peuvent se rapprocher de leur huitième titre de champion de France avec une victoire sur la pelouse du Téfécé. Dans le pire des scénarios, c'est-à-dire si le LOSC, qui compte 20 points de retard, remporte tous ses matches d'ici la fin de la saison, il faudrait au leader parisien deux victoires et un nul sur ses dix dernières rencontres pour être sacré champion de France.





Mais, comme avant la trêve internationale, l'équipe parisienne sera très diminuée. Les deux semaines de repos n'ont pas permis d'enregistrer de retour. Angel Di Maria, touché à une cuisse lors du rassemblement avec l'Argentine, a même rejoint l'infirmerie, où se trouvent Neymar (pied), Cavani (hanche), Draxler (cuisse), ainsi que Meunier (genou) et Dani Alves (genou). "On aura 14 joueurs et deux gardiens. Mais nous sommes capables d’avoir une équipe, faire un bon match et gagner, j'espère", a expliqué Tuchel. Ça fait plusieurs matches où on n'a que 14 ou 15 joueurs et c'est une situation qui n'est pas bien."