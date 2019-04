EN DIRECT - PSG-Strasbourg : Kylian Mbappé laissé sur le banc par Thomas Tuchel

Pour ne rien arranger, les Strasbourgeois n'ont plus trouvé le chemin du succès en déplacement depuis quatre rencontres, avec deux défaites (Nice, Saint-Etienne) et deux matchs nuls (Nîmes, Caen). Néanmoins, les hommes de Thierry Laurey restent sur un succès convaincant glané face à Reims (4-0), après un sacre en Coupe de la Ligue face à Guingamp (0-0; 4-1 t.a.b.) et pourraient être tentés de gâcher la fête des Rouge et Bleu ce dimanche.