Les Bleus affrontent une équipe d'Ukraine diminuée : suivez le match en direct dès 21h

France et Ukraine croisent le fer ce soir à Saint-Denis. Les tricolores retrouvent les terrains, un mois après leur victoire contre la Croatie. L'occasion d'assister (enfin) au retour de Paul Pogba avec la tunique frappée du coq. Benjamin Pavard et Kingsley Coman, champions d'Europe avec le Bayern Munich, retrouvent également les Bleus. Léo Dubois et Adrien Rabiot sont, eux, forfaits. Du côté ukrainien, la situation est bien moins reluisante. L'effectif d'Andreï Chevtchenko, largement décimé par le coronavirus, se présentera sans deux titulaires indiscutables (Pyatov et Marlos) mais aussi des joueurs importants dans la rotation (Matviienko, Kovalenko, Junior Moraes et Taras Stepanenko).