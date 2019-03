FLORENTINO PÉREZ





"Nous sommes réunis aujourd’hui pour souhaiter la bienvenue çà notre entraîneur Zidane. Nous t’attendions et nous espérons que tu vas nous aider, aider le club.Tu as démontré ton amour et ta loyauté pour le club .Je suis fier de t’avoir recruté comme joueur et comme entraîneur. Nous sommes fiers que tu sois de retour parmi nous. Tu représentes la grandeur du Real. Merci pour ta loyauté. Bienvenue à la maison