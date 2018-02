En réclamant 18,6 millions d’euros, Marcelo Bielsa pourrait mettre le Losc à terre

Il faut aussi dire que le coach avait prévu son coup. Une clause dans son contrat prévoyait en effet que "si le club décidait de rompre et/ou de résilier le présent contrat avant son terme convenu et faisait pour n’importe quelle raison arrêter le technicien dans l’exercice de ses fonctions et facultés citées dans le présent contrat, il devra l’indemniser par le paiement de toutes les quantités prévues dans celui-ci pendant la durée en vigueur précisée". L’Argentin avait signé pour deux. Il réclame donc 13,6 millions d’euros de salaires impayés, et 5 millions d'euros de préjudices. En sachant que la notion de "faute grave" sera, en l'occurrence, très difficile à plaider pour les avocats de Gérard Lopez.