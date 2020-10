Equipe de France : Rabiot le banni sort de l'ombre

En revanche, face au Portugal dimanche, pour le compte de la troisième journée de Ligue des nations (0-0), l’ancien Parisien a saisi sa chance, effectuant une prestation satisfaisante dans l’entrejeu aux côtés de N’Golo Kanté et Paul Pogba. Malgré de nombreuses passes en retrait, Rabiot a semblé à l’aise en compagnie de ses deux compères, faisant notamment parler sa puissance et son volume de jeu.

Depuis son retour en équipe de France en septembre dernier, après deux ans d’absence en raison de son refus de figurer parmi les réservistes du Mondial-2018, Adrien Rabiot est attendu au tournant à chacune de ses sorties en Bleu. De nouveau convoqué pour le rassemblement d’octobre, le natif de Saint-Maurice n’a pas participé au festival offensif des joueurs de Didier Deschamps face à l’Ukraine la semaine dernière (7-1), étant cas contact de deux tests positifs de la Juventus et rejoignant le groupe France plus tard.

Face à la Croatie mercredi (2-1), le joueur passé par Manchester City au cours de sa formation a montré une facette méconnue de son jeu en Bleu : la combativité. Confronté à un milieu de terrain composé de Milan Badelj, Mario Pasalic et surtout Luka Modric, Rabiot a imposé son physique, effectuant des interventions pleines d’autorité, notamment face au métronome du Real Madrid.

Dans une rencontre où la tactique a primé et où les défenses ont pris le dessus sur les attaques, l’actuel milieu de terrain de la Juventus a récupéré plusieurs ballons et transmis le ballon rapidement vers l’avant en première période, comme il est capable de le faire avec la Vieille Dame. Le joueur de 25 ans a même tenté sa chance de loin, trouvant un défenseur portugais sur sa trajectoire. En seconde période, Rabiot a levé le pied, comme l’ensemble des joueurs de l’équipe de France.

Pendant près d’une heure, ce dernier s’est montré précieux dans la récupération et l’orientation du jeu, alors que ses deux coéquipiers dans l’entrejeu, Corentin Tolisso et Steven Nzonzi, semblaient plus timorés. Une belle prestation qui n’a pas échappé au sélectionneur des Bleus Didier Deschamps, qui s’est exprimé à son sujet en conférence de presse après la rencontre. "Adrien fait partie des joueurs qui ont enchaîné. Il a confirmé tout ce qu'il fait de bien. Il a une aisance technique, l'abattage. Il a un très bon niveau" a ainsi déclaré le boss des Bleus.

A huit mois de l'Euro-2021, Adrien Rabiot a indéniablement marqué des points au milieu de terrain, alors que Blaise Matuidi, parti à l'Inter Miami, semble hors-jeu et que seuls N'Golo Kanté et Paul Pogba semblent intouchables dans l'esprit de Didier Deschamps. Si le prodige Eduardo Camavinga est également bien placé pour perdurer au sein du groupe France, Corentin Tolisso et Moussa Sissoko pourraient se voir coiffer au poteau par le "Duc".