"J’ose penser qu’il sera là lundi" : deux ans après la polémique, Deschamps rappelle Rabiot

C’est un retour remarqué. Plus de deux ans après l’immense polémique qui a suivi son refus de faire partie des réservistes pour le Mondial-2018, le milieu de terrain de la Juventus Adrien Rabiot est de nouveau convoqué en équipe de France par Didier Deschamps. Quelques semaines après son refus, l’ancien Parisien avait vu ces mêmes Bleus être sacrés champions du monde en Russie.

Si le sélectionneur des Bleus semblait avoir fait une croix sur lui depuis de longs mois, la rentrée et les nombreux absents - Pogba et Ndombélé étant testés positifs au Covid-19 - ont favorisé un retour du milieu de 25 ans. Mais la bonne forme du joueur de la Vieille Dame, qui s'est imposé en fin de saison comme un membre important dans la rotation de Maurizio Sarri au milieu de terrain, n’est pas non plus étrangère à ce come-back.