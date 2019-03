Equipe de France : Olivier Giroud sur le podium des meilleurs marqueurs de l'histoire des Bleus

Son efficacité a souvent (toujours ?) été remise en question. Mais les chiffres ne mentent pas. Grâce à son but en Moldavie (4-1), le 34e en Bleu, Olivier Giroud, après avoir dépassé Zidane (31 unités) lors de la Coupe du monde, a rejoint David Trezeguet sur la troisième marche du podium des meilleurs buteurs en équipe de France, vendredi à Chisinau. Rien de moins.





Pourtant, l'attaquant de Chelsea - où les temps sont durs puisqu'il n'a été titularisé qu'à une reprise lors des 16 derniers matchs de Premier League mais où il a inscrit 9 buts en autant de rencontres en Europa League - n'a pas eu la partie facile depuis le 11 novembre 2011, date de sa première sélection avec l'équipe de France : "Ça a été étape par étape à force de travail et d'abnégation, quels que soient les événements, le plus important, c'est de rendre fiers les miens, de sentir la fierté dans leurs yeux. Si je devais faire attention aux critiques.... Il y a deux réactions, soit les écouter et se mettre la tête dans le seau, ou les prendre positivement et les transformer en énergie sur le terrain, c'est ce que je fais depuis quelques années", a analysé posément celui dont on oublie qu'il a reçu le prix Puskas 2017 (qui sacre le plus beau but de l'année).