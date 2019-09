Equipe de France : avec Mbappé, l'autre fierté "made in Bondy" se nomme Ikoné

FOCUS - Appelé pour la première fois chez les Bleus par Didier Deschamps pour les matchs qualificatifs pour l'Euro 2020 face à l'Albanie et Andorre les 7 et 10 septembre prochains, Jonathan Ikoné est récompensé d'une progression impressionnante avec Lille la saison dernière. Dès ses débuts à Bondy, où il a évolué avec Mbappé, l'ailier impressionnait par sa puissance.

C'est la grande surprise de cette liste concoctée par Didier Deschamps. Jonathan Ikoné, 21 ans et titulaire au Lille OSC, a fait son apparition au sein des 23 Bleus sélectionnés pour les matchs de qualification pour l'Euro 2020, contre l'Albanie samedi 7 septembre et Andorre le 10 septembre prochain. Ironie du sort, le feu-follet des Dogues remplace numériquement la star des Bleus Kylian Mbappé, blessé, et avec qui il a fait des étincelles à l'AS Bondy dès son plus jeune âge.

Un joueur explosif dès son plus jeune âge

"Le fait d’être constamment surclassé l’a forcément aidé à progresser plus vite, cela l’obligeait à trouver d’autres solutions pour s’en sortir. Mais encore une fois, grâce à sa vitesse, il arrivait à éviter les duels et ne se faisait pas bousculer par les plus grands. De mémoire, chez nous, Jonathan marquait beaucoup de buts" poursuit Jean-François Suner, alors que le natif de Bondy se distingue désormais davantage en distribuant des passes décisives à ses partenaires. En 45 matchs toutes compétitions confondues avec le LOSC, Ikoné a marqué à seulement 3 reprises, pour 10 passes décisives.

Explosif dans son couloir avec le club nordiste, qu'il a aidé à se qualifier pour la Ligue des champions en terminant deuxième de Ligue 1 la saison dernière, Jonathan Ikoné présentait déjà des caractéristiques similaires dès son plus jeune âge : "Ses qualités à l’époque étaient déjà sa puissance et sa vitesse. Pour son âge, il était vraiment très puissant. Gaucher, il avait bien évidemment de grosses qualités techniques mais sa puissance faisait vraiment la différence. Il a toujours joué très haut, et était très fort sur son aile."