Equipe de France : avec ses 35 buts, Olivier Giroud devient seul le 3ème meilleur buteur de l’histoire des Bleus

En inscrivant le deuxième but de l’équipe de France face à l’Islande, lundi 25 mars, Olivier Giroud continue de grimper dans le classement des meilleurs buteurs de l’histoire des Bleus. Ce but porte à 35 le nombre de réalisations de l’avant-centre de Chelsea, et le place seul sur la troisième marche du podium de ce classement, juste devant David Trezeguet.





Giroud venait tout juste de rejoindre ce dernier à la troisième place, avec son but contre la Moldavie vendredi 22 mars, en ouverture des qualifications à l'Euro-2020. Voilà désormais "Trezegoal" éjecté du top 3. Petit à petit, l’ex-Montpelliérain empile les buts, et passe devant ses illustres aînés : il avait déjà dépassé Zidane et ses 31 buts en septembre dernier, contre les Pays-Bas.