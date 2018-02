Equipe de France : Bouna Sarr dans les petits papiers de Didier Deschamps

Tant et si bien que Bouna Sarr a désormais, et contre toute attente, une grosse carte à jouer en vue de la Coupe du monde 2018. Son coéquipier, Jordan Amavi, a récemment été appelé et l’OM fait une suffisamment bonne saison pour qu’on lui accorde du crédit. Didier Deschamps considérera donc forcément la possibilité de l’intégrer au groupe dès les matchs amicaux du mois de mars... Une certitude : le joueur ne devrait plus jouer à un autre poste à l’avenir. Interrogé récemment par Canal+, il a ainsi déclaré : "Oui, je suis un arrière droit. De toute façon, je n’ai pas le choix." Un sens de la discipline qui ne doit pas, non plus, déplaire au sélectionneur.