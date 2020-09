Equipe de France : comment Mbappé a-t-il attrapé le Covid-19 ?

QUESTIONS - Les Bleus affrontent la Croatie ce mardi soir au Stade de France sans leur attaquant vedette Kylian Mbappé, testé positif au Covid-19 lundi. Présent avec les Bleus depuis le 31 août dernier et testé négatif mercredi, comment le prodige français a-t-il pu contracter le virus ?

Le couperet est tombé lundi soir. Kylian Mbappé, l’attaquant star du Paris Saint-Germain et de l’équipe de France, a été testé positif au Covid-19 lundi, et a dû quitter le rassemblement des Bleus pour regagner son domicile et observer une période de quatorzaine. Pourtant, mercredi dernier, l’ancien Monégasque avait été testé négatif et avait pu disputer la rencontre face à la Suède, à Solna samedi dernier (1-0). Alors comment le prodige français a-t-il contracté le virus, alors que les Bleus évoluent dans une bulle sanitaire depuis le 31 août dernier ? Une chose est sûre, n’ayant pas participé à l’escapade à Ibiza après la finale de la Ligue des champions, contrairement aux six autres cas parisiens, à savoir Leandro Paredes, Angel Di Maria, Mauro Icardi, Neymar Jr, Marquinhos et Keylor Navas, Kylian Mbappé n’a pas attrapé le Covid-19 en Espagne.

Durant le rassemblement ...

Au sein du groupe France, un seul joueur testé positif a participé au rassemblement actuel des Bleus. Il s’agit du portier de l’Olympique de Marseille Steve Mandanda. Ce dernier a été testé positif mercredi et jeudi, plus de trois semaines après un premier résultat positif, le 16 août dernier à Marseille. Entre temps, il avait été testé négatif à la fin du mois d’août et avait pu jouer la rencontre de l’OM face à Brest le 30 août dernier. Comme l’explique Le Parisien, le gardien marseillais pourrait être un "faux positif". Ainsi, il pourrait avoir été diagnostiqué positif en raison de traces de virus toujours présentes dans son organisme, comme c’est le cas pour certaines personnes contaminées il y a plusieurs semaines voire plusieurs mois. Deuxième hypothèse, Mandanda pourrait avoir subi deux faux tests négatifs, ayant toujours le virus dans l’organisme mais en trop faible quantité pour être diagnostiqué positif. Pour autant, Kylian Mbappé l’aurait-il contracté à son contact ?

... Ou avant ?

Autre scénario pour le natif de Bondy, le temps d’incubation étant variable, habituellement inférieur à six jours, il pourrait avoir contracté le Covid-19 avant le rassemblement, et donc avant de rejoindre Clairefontaine puis l’hôtel d’Enghien. Avant de regagner le camp de base des Bleus, Kylian Mbappé se trouvait à Monaco, indique Le Parisien, et aurait donc pu attraper le virus dans des lieux publics tels que des bars, restaurants ou encore en côtoyant des proches contaminés. Une autre question sensible se pose concernant le cas de Kylian Mbappé. Si ce dernier est réellement positif au Covid-19, a-t-il contaminé ses coéquipiers de l'équipe de France durant les sept jours de rassemblement auxquels il a participé ? Les jours prochains, durant lesquels des tests seront probablement effectués chez les Bleus, pourraient donner une indication.

